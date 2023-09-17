اتحاد المصارف العربية يشارك باجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية اليوم مشاركة وفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية والمؤسسات النقدية العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، وبمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي اليوم الأحد في الجزائر.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم ضم الوفد المشارك في الاجتماعات محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومن بينهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري المشارك في الاجتماعات.

والتقى رئيس الاتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالأمس محافظي المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.

وبحث وفد الاتحاد خلال لقاءاته، بحسب البيان، مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا في ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية.

كما ناقش مسؤولوا الاتحاد مع بعض محافظي البنوك المركزية الخليجية أعمال مكتب المقر الإقليمي لاتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض، والذي تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالي خلال المؤتمر المصرفي الخليجي 2023 ودور هذا المقر في تعزيز التعاون بين المصارف العربية، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف الاتحاد في البيان أنه تم التنسيق والاتفاق على عقد مؤتمرات ومنتديات مصرفية متخصصة في كل من مصر وتونس وقطر.