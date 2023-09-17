تفاصيل سرقة فيلا بالجيزة: الحرامي تسلق واستولى على الأجهزة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مرتكبي واقعة سرقة محتويات فيلا بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى، من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 أشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.