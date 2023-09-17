قتلت شقيق طليقها بعد زواجه من أخرى.. ضبط المتهمة وأختها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ربة منزل وشقيقتها، فيما تكثف الجهود لضبط آخرين، بتهمة قتل شقيق طليق المتهمة الأولى انتقاما منه لقيام شقيقه بالزواج من أخرى عقب انفصاله عن المتهمة.

تلقى مأمور قسم الخصوص في محافظة القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل "ك ب"، 33 سنة، منجد إفرنجي، إثر إصابته بسلاح ناري وسلاح أبيض بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث انتقل إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة شقيق المجنى عليه و2 من أخواتها و2 آخرين لهم معلومات جنائية، وأنهم أعدوا لارتكاب الواقعة والانتقام من شقيق طليقها لقيامه بالزواج من أخرى.

حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وحبس المتهمين.