كسر رأسه بسبب تنظيف سجادة.. "استورجي" يقتل جاره في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى مسن مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وذلك بعد اعتداء "استورجي" عليه بالضرب ودفعة من على درج السلم في عقار محل سكنهم، وذلك لقيام المجني عليه بتنظيف سجادة من نافذة شقته المطلة على الورشة محل عمل المتهم بشارع مستشفى الصدر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول مسن مقيم شارع مستشفى الصدر مصابا بكسر فى الجمجمة ونزيف في المخ وتوفي بعد وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، ومعاونيه، وبالفحص تبين وصول "حسن.أ.ع"، 73 عاما، بالمعاش ولقى مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به.

بسؤال نجله "أ"، 30 عاما محاسب، اتهم "م.م.م.ح.ص"، 30 عاما، استورجي بورشة كائنة أسفل العقار محل إقامة والده المتوفي بالتعدي على والده ودفعه من أعلى سلم الطابق الأول علوي بالمنزل محل سكنه وسقوطه على الدرج، وحدوث إصابته التى أدت إلى وفاته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المتوفى بتنظيف سجادة من خلال نافذة شقته المطلة على الورشة محل عمل المتهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.