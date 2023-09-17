شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الرئيس السيسي الداعم الأول لحقوق البسطاء وقراراته تحمل بعدا إنسانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وذلك بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف النائب عمرو القطامي ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط، لافتا أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا على رأس أولوياتها بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم ومساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على التغلب على التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية لتتجاوز الصعوبات الراهنة، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي دليل قاطع على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل دعم المواطن ومساندته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أهمية القرارات التي صدرت عن الرئيس السيسي ، موضحا أنها قرارات تاريخية، وجاءت في توقيت مناسب من أجل احتواء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويؤكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، الأهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية والتى فاجأنا بها خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للاجور وإقرار اعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الآخرى لرفع الاعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً الى أنها قرارات تاريخية وفى غاية الأهمية وجاءت فى توقيت مناسب للغاية.

وقال " سليم " إن هذه القرارات من الرئيس السيسى بعثت برسالة مهمة للشعب المصرى العظيم تتمثل فى الاحساس الكبير من القيادة السياسية بآمال وطموحات وهموم المصريين بصفة عامة والطبقات الكادحة منهم بصفة خاصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن هذه القرارات لقيت سعادة كبيرة من الملايين من المواطنين أاسرهم التى تنطبق عليهم هذه القرارات.

وأكد الدكتور محمد سليم أن هذه القرارات تعد أيضا بمثابة أكبر دليل على تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم، مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يسعى إلى تحقيق آمال وتطلعات المصريين لتوفير حياة كريمة لهم وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جانبه أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالقرارات التاريخية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية، وذلك خلال زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف.

وقال " شمس الدين " إن هذه القرارات الرئاسية أكدت لكل المصريين أن الرئيس السيسى كان ولايزال وسيظل هو الداعم الأول والرئيسي والحقيقى لكل المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة والبسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق كل أحلام وطموحات المصريين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأوضح أن هذه القرارات المفاجئة من الرئيس السيسى أكدت لكل المصريين أن لديهم قيادة سياسية تعلي من شأن وحقوق الانسان المصرى وتشعر بكل آمال وطموحات ومشكلات كل المصريين وأن إنسانية القيادة السياسية لا مثيل لها وهى على وعى وإدراك كاملين بما يعانى منه البسطاء من المصريين ولذلك كانت المبادرات الرئاسية التاريخية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال الصحى بصفة خاصة وأيضاً مبادرة حياة كريمة تتصدر اهتمامات القيادة السياسية "، مشيداً بالقرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ورحب بقرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 مؤكداً أن الرئيس السيسي هو أول قائد فى تاريخ تمتد قراراته لتشمل جموع الصحفيين برعايته وتحدث عن ضرورة تطبيق الزيادة فى بدل التكنولوجيا لهم فورا، مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تساعد جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.