شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب الطماوى: حزمة قرارات الرئيس السيسي ترفع العبء من كاهل المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد ، تؤكد أن الرئيس يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه المواطنين ويشعر بها ويسعي للتخفيف من حجم الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف الطماوي أن المشروعات التي تم افتتاحها تعود بالنفع علي المواطن البسيط قبل أى شيء، قائلا إن كلمات الرئيس السيسي اليوم تؤكد مدي احساسه بالمواطن البسيط وسعيه بحكمته المعهودة دائما لدعم المواطنين مع السير بخطي حكيمة في مسيرة بناء الوطن، مقدرا أن الدور البطولي للمواطن هو سبب صمود ونجاح الدولة في تحقيق ما تحقق من إنجازات ونجاحات.

ولفت الطماوى إلى أن أمتنا العظيمة قادرة علي صناعة المستقبل بالعزيمة والإرادة، كما كانت كاتبة للتاريخ.