شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توزع وجبات غذائية على المرضى فى مستشفيات كفر الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ مبادرة سبيل، لتوزيع عدد 600 وجبة غذائية متكاملة علي المرضي في مستشفي كفر الشيخ الجامعي، بمحافظة كفر الشيخ، لإدخال الفرحة والبهجة علي قلوب المرضي وأسرهم.

وقالت نوران عبد المنعم متطوعة بمؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع أكثر من 600 وجبة غذائية متكاملة علي المرضي وأسرهم، في مستشفيات كفر الشيخ الجامعي، والحميات، والكلي، وذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري لتوفير الرعاية والخدمات المتكاملة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته، بجولة مؤسسة حياة كريمة، وتوزيعها لوجبات الغذائية علي المرضي وأسرهم في المستشفيات، مشيداً بجهود المؤسسة الكبيرة والعظيمة.