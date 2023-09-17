غادرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين متوجهة الى نيويورك وذلك ضمن وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وستشارك عز الدين كممثلة لمجلس النواب اللبناني في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تعقد بين ١٨ و٢٢ من الشهر الجاري وتعتبر القمة أحد المحاور الرئيسية للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف الى تحفيز الدول التي التزمت أهداف التنمية المستدامة من أجل بذل الجهود لوضع بلدانهم ضمن المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر اخضراراً ونظافة وأمانًا وعدالة للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر عناية عزالدين غادرت إلى نيويورك لتمثيل المجلس النيابي في قمة أهداف التنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.