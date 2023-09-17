أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "سماع اطلاق نار محدود في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة في منطقة الطيرة - الصفصاف في خرق محدود لاتفاق وقف اطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سماع اطلاق نار بمخيم عين الحلوة في منطقة الطيرة - الصفصاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.