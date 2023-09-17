منصوري شارك في اجتماع صندوق النقد العربي المنعقد في الجزائر

حضر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في اجتماع صندوق النقد العربي المنعقد في الجزائر، وسط مشاركة حكّام ومحافظي المصارف العربية.

وابدت المصارف العربية اهتماماً بلبنان، واشادة بخطوات منصوري، الذي يُلقي ثلاث كلمات في المؤتمر النقدي العربي: الأولى حول تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، الثانية حول اولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية والثالثة حول تداخل وعلاقة السياستين المالية والنقدية.

ويشكّل مضمون الكلمات الثلاث مادة دسمة للاجتماع في ظل التحديات التي يواجهها العالم وتحديداً العربي منه بشأن الاستقرار النقدي والسياسات المالية القائمة.