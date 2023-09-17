"النشرة": الدفاع المدني سحب جثة طفل سوري من بئر مياه في سعدنايل

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب جثة طفل سوري الجنسية (خمس سنوات) من بئر مياه في سعدنايل وتم نقل الجثة الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي".

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