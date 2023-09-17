شكرا لقرائتكم وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا في حقل "آرش" بالخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتخلى عن حصتها في حقل "آرش" للغاز.

وتطلق السعودية والكويت على الحقل اسم الدرة.

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"الخارجية" السعودية: حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

ويدور نزاع بين السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى على حقوق استغلال الحقل الواقع في منطقة بحرية مشتركة، إذ تقول السعودية والكويت إنهما وحدهما لهما حق استغلال الموارد الموجودة بالحقل، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وقال أوجي إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن المسألة عبر التفاوض مع الكويت، على غرار ما فعلته بلاده بشأن الحقول الأخرى المشتركة مع دول مجاورة.