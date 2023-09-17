شكرا لقرائتكم "تي دي آر كابيتال": "الفيدرالي" الأميركي يبدأ خفض الفائدة في هذا التوقيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مدير التداول في شركة "تي دي آر كابيتال" سيف قدورة، إن الأسواق تتوقع عدم رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع الجاري.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أنه بالنظر لتوقعات الفائدة المستقبلية هذا العام نرى المتوسط حول 5.6% سيظل بهذا المعدل حتى نهاية 2023، وفي العام المقبل يمكن أن يكون المتوسط حول 4.6%، وفي عام 2025 متوقع أن يكون المتوسط حول 3.5%.

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وقال قدورة "نستبعد خفض الفائدة الأميركية حتى النصف الثاني من العام المقبل، ونرى أنه كي تؤثر رفعات الفوائد التي قام بها الفيدرالي في السنة ونصف الماضية فإنها بحاجة لأن تظل مرتفعة لفترة أطول".

وأضاف "أي محادثات بشأن تخفيض الفائدة ستبدأ بعد بداية النصف الثاني من عام 2024 وليس قبل ذلك".

وقال إن معظم المحللين حول العالم يتوقعون أن تكون دورة التشديد النقدي قد شارفت على الانتهاء.

أوضح البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة الأسبوع الماضي وبعض محللي السوق يتوقعون أن يتبع الفيدرالي الأميركي نفس النهج بحيث يفاجئ الأسواق برفع الفائدة ثم يبدأ تخفيف النبرة التي يتحدث بها عن خفض الفائدة.

وتوقع أن يقدم بنك انجلترا على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع الجاري.

واستبعد قدورة أن يغير بنك اليابان المركزي سياسته التيسيرية التي اتبعها خلال الفترة الماضية، ولكن يمكن أن يتدخل البنك لدعم سعر الين.