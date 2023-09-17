موسكو ـ ا.ف.ب: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على متن قطاره المصفَّح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالات روسية، مختتمًا زيارة لروسيا بدأها الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوردت وكالة «ريا نوفوستي» أنَّ «حفل وداع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أقيم في محطَّة أرتيوم-بريمورسكي-1 حيث كان القطار المصفَّح لكيم جونج أون»، مشيرة إلى أنَّ القطار «اتَّجه نحو معبر خاسان الحدودي… المسافة تناهز 250 كلم».

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.