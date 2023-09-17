أبي المنى والهجري أكدا على ضرورة سلمية التحرك في السويداء والإصرار على المطالب المحقة

أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، خلال اتصال مع الرئيس الروحي للطائفة في سوريا الشيخ حكمت الهجري، على "الثقة الكاملة بحكمة الهجري ومشايخ جبل العرب العقلاء وشخصياته المعروفية والوطنية ورجاله الميامين"، مجددا "اعتزاز اخوانهم في لبنان بشجاعتهم ومواقفهم الوطنية الثابتة".

وحذر أبي المنى من "محاولة إذلالهم وتخوينهم، وهم أبناء العروبة الأصيلون وأبناء سلطان المجاهدون والوطنيون بامتياز والعرب الأقحاح، وهم الذين كانوا وما زالوا قادة الرأي والميدان من أجل استقلال سوريا ووحدتها وكرامة شعبها، وهم رجالها الأشداء الذين ما كانوا يوما إلا وطنيين موحدين موحدين".

وشدد الشيخان ابي المنى والهجري على "ضرورة إبقاء التحرك سلميا في السويداء، ليكون نموذجا أرقى في الوطنية وصون الكرامات والترفع عن الإساءات لما فيه خير الجبل والوطن".