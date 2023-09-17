الياس المر يحذر من زج العسكر بالسياسة والرئاسة

اشار الوزير السابق الياس المر في بيان، الى انه "لطالما شكل القطاع المالي والاقتصادي، من جهة، والمؤسسات العسكرية والامنية، من جهة ثانية، منذ نشأة لبنان مداميكه الاساسية للاستقرار والازدهار. اما وقد دمر القطاع المالي، ولم ينج من الانهيار الا القطاع العسكري والامني، فحذار المس به وزجه في اتون النزاعات الداخلية والخارجية وحسابات ال​سياسة​ والرئاسة".

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