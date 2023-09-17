شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن توقيف المعتدي على سائح كويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات التركية القبض على المتهم بالاعتداء على أحد السائحين الكويتيين في مدينة طرابزون.

وأكد مكتب حاكم طرابزون في بيان صحفي توقيف المتهم، إذ كشف في بيان، ملابسات الاعتداء الذي تعرض له السائح الكويتي، مشيراً إلى أن الشرطة الموجودة في ساحة مدينة طرابزون، حاولت تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح، قبل تدخل رجل تركي في الواقعة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأوضح البيان: «تم الاعتداء على السائح الكويتي ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه فيه على الفور من قِبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده».

وأكد أن السائح الكويتي يخضع للعلاج، تحت إشراف من مكتب محافظ طرابزون، وأنه بحالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.

يذكر أن روّاد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وثق عملية الاعتداء على سائح كويتي أثناء وجوده في تركيا، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار.