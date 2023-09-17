انت الان تتابع خبر بعد أطول رحلة في تاريخ العرب.. النيادي إلى أرض الإمارات غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النيادي إن "العيش 6 أشهر في الفضاء من أجمل التجارب التي مرت في حياتي.. حان الآن العودة إلى الوطن.. موعدنا غدًا".

وفي مؤتمر صحافي نظمته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أخيراً، لطاقم مهمة "Crew-6" أكد النيادي أنه يطمح إلى تحقيق تأثير قوي في تاريخ الإمارات، والعودة إلى الوطن، لمشاركة تجربته مع المجتمع، حيث إنه لا ينظر إلى مهمته على أنها تعد رقماً قياسياً، في ظل أن تلك الأرقام قابلة للكسر، لكنه من الجميل أن يرى شباب المستقبل والمجتمع يتحدثون عن الفضاء.



وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، قد أكد أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، سيعود إلى أرض بلاده في 18 سبتمبر/ ايلول الجاري.

وخضع النيادي إلى رحلة تأهيل ومراقبة طبية في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب عودته من رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم المهمة "Crew-6". وعاد النيادي إلى الأرض في الرابع من سبتمبر الجاري، وخضع للملاحظة الطبية وبرنامج تأهيلي على مدار 14 يوماً.

وأكدت طبيبة رواد الفضاء حنان السويدي أنه مع اقتراب عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الإمارات، فإن وضعه الصحي يتحسن بشكل كبير وليس يوماً بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، ما يؤهله للعودة إلى حالته الطبيعية بشكل سريع وإيجابي غداً الاثنين.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة "السير في الفضاء" خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة الـ 69 في شهر أبريل الماضي، والتي استمرت نحو 7 ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.