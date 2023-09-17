الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة “الجنوب” الروسية صدت بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع في البيان، أن خسائر العدو، على مدار اليوم، وصلت إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع “بانزيرهاوبيتزي 2000” ألمانية، مركبة من طراز “إم آر إس غراد” في منطقة دونيتسك.

وأضافت الدفاع أنه تم القضاء على ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعة مشاة أمريكية من طراز “برادلي” تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.

وتابعت الدفاع أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتحييد على نحو 65 عسكريا أوكرانيا. وأكدت الدفاع أنه تم تدمير محطتي رادار أمريكيتي الصنع “تي بي كيو-50” في منطقتي ساندي وبيتروبافلوفسك في خاركوف.

وأردفت الدفاع أن الضربات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في مدينة أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 108 في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 170 جنديا أوكرانيا، ومركبتين مدرعتين، ومحطة حرب إلكترونية.

وتم اعتراض قنبلتين جويتين موجهتين من نوع “جي دي أ إم” وصاروخ “هارم” مضاد للرادارات وقذيفة من نوع “هيمارس” خلال آخر 24 ساعة.

وتم إسقاط 28 طائرة دون طيار للقوات المسلحة لأوكرانيا بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.