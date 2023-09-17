وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة

وسيشارك وزيرُ الخارجية، في عدةِ اجتماعاتٍ رسمية لبحثِ المستجدات على الساحةِ الدولية، والجهودِ الدولية الرامية إلى تعزيزِ دعائمِ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافةِ للقضايا التي تخص تنمية َالإنسانِ والحفاظ على كوكبِ الأرض، وتحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامة.
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