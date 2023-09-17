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وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصل وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينةِ نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفدِ المملكةِ المشارك في افتتاحِ أعمالِ الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة بدورتِها الـ78.

وسيشارك وزيرُ الخارجية، في عدةِ اجتماعاتٍ رسمية لبحثِ المستجدات على الساحةِ الدولية، والجهودِ الدولية الرامية إلى تعزيزِ دعائمِ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافةِ للقضايا التي تخص تنمية َالإنسانِ والحفاظ على كوكبِ الأرض، وتحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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