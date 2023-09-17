الأعلى في أفريقيا.. أحدث صور لإضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفذت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بعض تجارب الإضاءة للبرج الأيقوني في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة: "سكني، إداري، تجاري، خدمات"، ومن أشهر أبراج المنطقة "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

ويتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وكان المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أكد أنه لم يتم بيع البرج الأيقوني حتي الآن، وأيضا المنطقة كلها لم يتم بيعها، لأن هناك توجه من الرئيس السيسي للاستفادة من أعلى سعر، ومع موعد سداد القرض الصيني، وقيمته 2.7 مليار دولار سنبدأ في البيع".

وأضاف أن القرض الصيني على 10 سنوات ومن عوائد البيع في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم سداده، وبعض الأبراج التابعة لشركات القطاع الخاص في المنطقة تبيع المتر بسعر يتراوح ما بين 150 الف إلى 200 ألف جنيه.

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