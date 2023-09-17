المالية: معاشات تكافل وكرامة زادت بنسبة 40% من أبريل 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن وزير المالية محمد معيط، وجه بإحالة الحزمة الاجتماعية لمجلس النواب لأنها تحتاج تعديل تشريعي في علاوة غلاء المعيشة

وأوضح "وكيل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون اي"، اليوم الأحد، أن الحزمة الإستثنائية موجهة لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة، بتكلفة 60 مليار جنيهاً تتحملها الموازنة العامة للدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يستفيد منها قطاع عريض من الشعب، بالإضافة لأصحاب المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وأضاف أن كل الدرجات الوظيفية ستشهد زيادة 500 جنيه، وتطبيق الزيادات الجديدة سيكون فور إقراره من مجلس النواب.

وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة، أكد أن بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية، خاصة وأن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديل تشريعي يستفيد منها القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، لذلك هي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.

وأشار إلى أنه فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بـ علاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الادنى للاجور بقرار من مجلس الوزراء وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيها بزيادة قدرها 500 جنيهاً، مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات، حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيهاً وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيهاً مع حد أدنى للسادسة 4 الالاف جنيهاً .

ونوه السيد أن رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيهاً إلى 45 ألف جنيهاً يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالاخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر مع الإعفاء الضريبي.

وعن قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، لفت إلى أنها سوف تبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من إبريل الماضي وهي الزيادة الأخيرة وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد، مشيرًا إلى أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهاً من أصل 530 جنيهاً، ومعاش كرامة 645جنيهاً من أصل 563 جنيهًا، والذي يستفيد منها 5 مليون أسرة.