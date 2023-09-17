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12 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 12 شخصا، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل التحدي على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: ا.م، 58 عاما،ع.ا،31 عاما، ا.ج، 41 عاما، س.ع، 29 عاما، ش.م، 52 عاما، ي.ع، 65 عاما، ظ.ا، 66 عاما، و.ا، 50 عاما، ع.ا، 62 عاما، س.ص، 53 عاما، ب.ع، 65 عاما، م.ص، 48 عاما، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابون لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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