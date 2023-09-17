بالفيديو.. لحظة إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في درنة بعد نحو 7 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تسابق فرق الإنقاذ في درنة الزمن للبحث عن المفقودين والناجين من جراء كارثة الفيضانات، وانتشال الجثث والتعرف على هويات أصحابها.

كما ناشدت السلطات المحلية في درنة، المؤسسات والهيئات الدولية تقديم المساعدة والدعم الفني لمواجهة آثار كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأعلن الهلال الأحمر فرع الزنتان، اليوم الأحد، عن إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة، وذلك بعد أكثر من 6 أيام من وقوع الكارثة .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي، قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.