وزيرة الهجرة: 291 مصريًا مفقودًا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه هناك ما يقرب من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الانسانية التي ضربت مدينة درنة الليبية الأيام الماضية.

وأكدت "الجندي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون اي"، اليوم الأحد أنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، لكن العدد الذي وصلنا إليه هو وفاة 87 مصري ووصلت الجثامين بالتنسيق مع السلطات الليبية عقب حدوث تلك الكارثة الإنسانية.

وأوضحت أن إستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن انتشال باقي الجثامين سواء لليبين أو مصريين أو غيرهم، مضيفة أعداد المصريين في ليبيا وفقاً للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب، كما هناك مصريين غير مقيدين.

وأضافت أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 إتصالاً من أسر فقدوا التواصل مع ذويهم في ليبيا وتم الإبلاغ عن 291 مفقود في مدينتي درنة وطبرق.

وأشارت إلى أنه حتى الان هناك 3 مستشفيات ميدانية مصرية إثنين منهما في مدينة السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم، وأخرى ميدانية و حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة اعصار ليبيا.

مشددة أن كاف غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعة وتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيها ذوي المفقودين للتأكد من اختلافها وفرزها

ونوهت إلى أن ما حدث في ليبيا كارثة إنسانية حقيقية، ونطالب المنظمات الدولية بالتدخل حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية.