قائد القوات البرية الأوكرانية يعلن استعادة السيطرة على قرية كليشتشفكا على الطرف الجنوبي من باخموت

اعلن قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكي إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليشتشفكا في الشرق على الطرف الجنوبي من باخموت، والتي أعلنت القوات الروسية السيطرة عليها في يناير كانون الثاني.

وأضاف سيرسكي "تم تطهير كليشتشفكا من الروس وتحريرها".

وأكد وزير الشؤون الداخلية إيهور كليمينكو استعادة القرية بعد قتال عنيف بمشاركة لواء الهجوم الموحد التابع للشرطة الوطنية ولواء الهجوم الثمانين المحمول جوا واللواء الهجومي الخامس.

تقع كليشتشفكا على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوبي باخموت، وكان عدد سكانها قبل الحرب نحو 400 شخص، وهي أيضا على بعد عدة كيلومترات شمالي أندرييفكا التي استعادتها القوات الأوكرانية قبل أيام.

تعرضت القريتان لأضرار بالغة خلال القتال على مدى شهور حول باخموت.