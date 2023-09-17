ثلاثة قتلى في تحطم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا

اعلنت السلطات التركية، عن "تواصل عمليات البحث في تركيا الأحد للعثور على جثث ثلاثة افراد من طاقم مروحية كانت تشارك في مكافحة حرائق غابات قرب مدينة إزمير السياحية".

وأفاد نائب رئيس بلدية مندريس أركان أوزكان، بأننا "تبلغنا بحزن مقتل افراد طاقم مروحيتنا التي سقطت في بحيرة فيما كانت تكافح حريق الغابات".

وكان ثلاثة قرغيزيين وتركي يستقلون هذه المروحية حين غرقت في بحيرة كانت تسحب مياهها لمكافحة حريق مساء السبت. ونجا قرغيزي واحد ونقل الى المستشفى على عجل من دون خطورة على حياته.

وفي وقت سابق، كشف وزير الزراعة والغابات التركي ابراهيم يوماكلي، بأن "غواصي فرق الاغاثة رصدوا حطام المروحية، لكن الرؤية سيئة جدا في الوقت الراهن".

وبعدما شهدت في 2021 حرائق غابات مدمرة، عززت أنقرة إمكاناتها على هذا الصعيد من حيث العديد والتجهيزات.