فون دير لاين: ينبغي تعزيز مراقبة البحر المتوسط لمكافحة الهجرة

اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه ينبغي تعزيز المراقبة في البحر المتوسط بحرا وجوا لمكافحة عبور المهاجرين، وذلك خلال زيارتها إلى لامبيدوسا النقطة الساخنة للمهاجرين في إيطاليا اليوم.

واوضحت المسؤولة الأوروبية إنه يمكن ترتيب هذا الأمر من خلال الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، لدى تفقدها الجزيرة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

واردفت فون دير لاين: “سنحدد من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي، وتحت أي ظروف، وليس المهربين أو مهربي البشر.. الإجراء الأكثر فعالية لمحاربة أكاذيب المهربين هو إقامة طرق قانونية وممرات إنسانية”.

وشددت على أنه كلما كان الاتحاد الأوروبي أفضل في معالجة الهجرة القانونية، كان “أكثر صرامة” مع الهجرة غير النظامية.

وأضافت فون دير لاين أنها تؤيد استكشاف الخيارات لتوسيع العمليات البحرية الحالية في البحر المتوسط أو العمل على تدشين عمليات جديدة.

بدورها، دعت الزعيمة الإيطالية اليمينية، رئيسة المفوضية، إلى الاطلاع على أزمة الهجرة بشكل مباشر، بعدما أعلن المجلس المحلي للجزيرة الصغيرة حالة الطوارئ الأسبوع الماضي. ووصل عدة آلاف من الأشخاص إلى الجزيرة الواقعة بين صقلية وشمال إفريقيا في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى ازدحام كبير بمخيم الاستقبال.

ودعت ميلوني إلى انتهاج سياسة أكثر صرامة. وأكدت أن السبيل الوحيد لوقف قوارب الهجرة غير النظامية من العبور هو منع المهاجرين من الانطلاق في المقام الأول. وقالت إن محاولة توزيع الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا في أنحاء أوروبا، أمر غير كاف.