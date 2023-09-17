سامي الجميل: حزب الله استمر في مسلسل الانقلاب ووضع اليد على الدولة

اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل ان "التعايش مع السلاح غير الشرعي أمر غير ممكن، وقد اثبت استحالته على مر السنين، ومن هنا ضرورة وضع حد لهذا الواقع والتعاطي معه بطرق غير تقليدية، وهذا يتطلب تضافر الجهود واتخاذ قرار موحد بوقف مسلسل الخضوع وتشكيل جبهة معارضة واسعة من كل المناطق والفئات والطوائف التي ترفض الهيمنة".
ولفت رئيس الكتائب في لقاء لرؤساء اقسام اقليم المتن الشمالي الكتائبي في مقر رئيس الحزب في بكفيا، الى انه "منذ العام 2005 كانت محاولات لمد اليد وتسيير شؤون البلد على الرغم من الاغتيالات والصعوبات التي واجهتنا، ولكن حزب الله استمر في مسلسل الانقلاب ووضع اليد على الدولة، مانعاً الاصلاح والمحاسبة ومؤمناً الحماية للفاسدين والمجرمين".
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