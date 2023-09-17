بعد انقطاع دام أسبوعين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة، إستأنف حزب الله مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهلنا في صيدا مقدما الدفعة الـ 28 وآل 29 من المازوت عبر شركة الأمانة، خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة وصيدون في صيدا.
وتسلمت تلك المحطات 8000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله قدم الدفعتين 28 و29 من المازوت لمحطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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