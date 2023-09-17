الجيش: توقيف مواطن وضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 17 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ع.ز.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية، وضبطت في حوزته كميات كبيرة ومتنوعة من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".