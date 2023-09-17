اشار الامين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في 16 أيلول عام 1982 انطلقت المقاومة الوطنية من سيدة العواصم بيروت، لتُخرج العدو الصهيوني خلال أيام، منكسراً مهزوماً. فعمت المقاومة من مهدها إلى كل المناطق المحتلة".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري: المقاومة الوطنية انطلقت من سيدة العواصم بيروت لتُخرج العدو الصهيوني منكسرا مهزوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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