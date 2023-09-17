درغام: ربط الحوار بانتخاب الرئيس مرفوض ولا نعوّل على لعبة الأمم والمصالح الدولية

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، الى أنه "بوجود رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والجو الداعم لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن هناك منافس آخر لرئاسة التيار الا جبران باسيل وهو أثبت أنه على قدر المسؤولية".
ولفت درغام، في جديث لـ"الجديد"، الى أننا "اذا ذهبنا الى انتخاب رئيس بـ65 صوت فلن نستطع تشكيل حكومة، والمدخل لانقاذ البلد هو التوافق".
واعتبر أن "القول بأن الحوار ضرورة في واقعنا الحالي لا بأس به اما ربط الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية فهذا الأمر مرفوض وهو ليس عرفاً"، مضيفاً "لا نعوّل على لعبة الأمم والمصالح الدولية فنحن تفصيل صغير وندفع ثمن الاتفاق والاختلاف بين الدول".
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