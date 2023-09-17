كرم: المبادرة الفرنسية فشلت "وكانت آخدة طرف" ولم تستطع اقناع الطرف الآخر بطرحها

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، أن "المبادرة الفرنسية فشلت (وهي كانت آخدة طرف) ولم تستطع اقناع الطرف الآخر بطرحها".

ولفت كرم، في حديث لـ"الجديد"، الى أنه "لا يوجد دولة بالعالم تفاوض على مفهوم الدستور، والحوار موجود بين الجميع الا بيننا وبين حزب الله".