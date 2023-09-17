شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: أ.ف.ب

رأى رئيس أركان الجيوش الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في مقابلة بثت، الأحد، أن الهجوم الأوكراني المضاد «لم يفشل»، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلاً جداً.

وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو/ حزيران، بهدف استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.

وقال الجنرال الأمريكي في مقابلة مع محطة «سي إن إن» التلفزيونية: «أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل».

وأضاف: «رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر بطئاً مما كان متوقعاً، فقد ظل منتظماً»، مؤكداً أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون «قوة ضاربة مهمة».

لكن ميلي أقر بأن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي «بطرد جميع الروس» من البلاد «يتطلب وقتاً طويلاً».

ويستقبل الرئيس جو بايدن، نظيره الأوكراني، الخميس، في البيت الأبيض لإجراء مباحثات جديدة تتناول دعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي.

وتتزامن هذه الزيارة مع مناقشة الكونغرس الأمريكي رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار.

كذلك، سيزور زيلينسكي الكابيتول، حيث يلتقي القيادتين، الجمهورية والديمقراطية، في الكونغرس.