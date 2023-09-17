شكرا لقرائتكم خبر المغرب: لا توجد ترتيبات لزيارة ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الحكومة المغربية وجود ترتيبات لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة التي كشفت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ليست على جدول الأعمال حاليا.

ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة ماكرون غير مبرمجة، بعد أن صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا مساء أمس لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن ماكرون تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية.

واستغرب المصدر الحكومي المغربي لأن كولونا اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم.