حرمان 4 ملايين يمني من المساعدات الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت ميليشيات الحوثي على طرد عميد كلية الإعلام السابق بجامعة صنعاء من شقته بالسكن الحكومي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال البروفيسور أحمد عقبات، إنه تعرض للطرد من الحوثيين، ونهب ممتلكات شقته السكنية بعد خدمته في المجال الأكاديمي لحوالي نصف قرن، وتخريج أجيال من الإعلاميين.

وأكد في تغريدة على صفحته بالفيس بوك: «مكافأة غير متوقعة لخدمة حوالي نصف قرن، بدأت بإنذار غير قانوني بالخروج من السكن الجامعي، وانتهت بنهب ممتلكات من الشقة.. ما هكذا تورد الإبل!». وأرفق البروفيسور أحمد عقبات وثيقة الإشعار غير القانونية من قبل نائب رئيس جامعة صنعاء.

وعمدت جماعة الحوثي خلال السنوات الأخيرة إلى طرد عشرات الأكاديميين بجامعة صنعاء من مساكنهم، بالتزامن مع انقطاع مرتباتهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، والصحية، والنفسية، وتسبب ذلك في وفاة بعضهم بسكتة قلبية مفاجئة، بينما اضطر بعضهم إلى العمل في مهن متعبة لسد التزاماتهم الحياتية.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب الصحة بمحافظة مأرب تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة بالمحافظة شمال شرقي اليمن، وقال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور احمد العبادي، إن حالات الحصبة المسجلة خلال 35 أسبوعا في المحافظة بلغت 560 حالة مؤكدة.

وأشار إلى أنه خلف كل حالة، حسب التقديرات، حالات مخفية غير مسجلة تراوح بين 10 و20 حالة، وهذا مؤشر لخطر كبير يتهدد الأطفال وحياتهم، ما يتوجب على الآباء والأمهات التفاعل مع الحملة الطارئة لتحصين أطفالهم وحمايتهم من خطر الحصبة القاتلة.

من جهة أخرى، جدد برنامج الغذاء العالمي التأكيد على حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من 2023، بسبب نقص التمويل.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنه، أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش، بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج.

وأشار إلى أنه لا يزال يقدم حالياً مساعدات غذائية منقذة للحياة، لنحو 13 مليون شخص في كل دورة توزيع، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة. وحسب برنامج الغذاء، فإن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

وكان برنامج الغذاء العالمي أوضح في بيانات سابقة، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ما يزال عند مستويات عالية، وأن نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية تصل إلى نحو 50%، فضلا عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%، ويعاني معظم اليمنيين من الجوع وسوء التغذية، خاصة الأطفال.

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