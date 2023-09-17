شكرا لقرائتكم خبر مبعوث أممي: رأيت مشاهد تدمي القلب في درنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، المشاهد التي شاهدها في مدينة درنة المنكوبة بالمؤلمة، وقال إنها عانت من دمار شامل خلفته الفيضانات التي أزهقت الأرواح والممتلكات.

وقال «إنها مشاهد تدمي القلب نظرا لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب.. إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود».

وتابع باتيلي «تتعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين».

وأجرى فريق الأمم المتحدة مزيدا من التقييم للوضع، لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.

وأعلنت الأمم المتحدة، في تحديث لحصيلة ضحايا فيضانات درنة في شرق ليبيا، ارتفاعها إلى 11,300 قتيل، وأورد أن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين»، وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا «لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة».

وذكر التقرير أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب.

ضحايا ليبيا: