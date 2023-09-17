اعتقال شبكة دواعش خططت لتفجيرات في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أمس عن اعتقال خلية إرهابية لتنظيم داعش تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد.

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي حقق نصرا جديدا يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتفكير الداعشي، بعد أن نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد.

وأوضح أن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في فبراير الماضي، أسهمت بقتل 22 إرهابيا في صحراء الأنبار غرب البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة، وذكر أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.

وأكد البيان بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات هذه الشبكة، إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية، وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة، تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية.

وشدد البيان على أن أيدي رجال جهاز المخابرات الوطني كانت أقرب إليهم، وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية تعكس اقتدار الجهد الاستخباري، واختراقه صفوف العصابات الظلامية، وملاحقة فلول الارهاب.