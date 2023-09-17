مستوطنون يقتحمون الأقصى ويستفزون المصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين دون الـ50 عاما من دخوله.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، بأن مئات المستوطنين نفذوا عمليات اقتحام واسعة للأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال، التي أجبرت الفلسطينيين على الخروج من ساحاته، لافتا إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى شوارع مدينة القدس، ونشرت الآلاف من عناصرها، لتأمين مسيرات واقتحامات المستوطنين.

بالتواكب، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الفلسطينيين، واقتحام منازل عدة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس.

ومن بين المعتقلين، شقيقين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من المسجد الأقصى، بالتزامن مع اعتداءاتها على الفلسطينيين عند أبواب المسجد الأقصى، الذي أفرغت ساحاته من المصلين، منذ الصباح، لتأمين اقتحام المستوطنين، والتي أسفرت عن إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 22 فلسطينيا بالاختناق بالغاز، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، كما اندلعت مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مناطق عدة بالضفة الغربية أبرزها: كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية زبوبا غرب جنين.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري، شمال غرب المدينة.