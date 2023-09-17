تحرير 115 رهينة من داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت العمليات المشتركة بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات الأوغندية بقيادة الكولونيل ماك هازوكاي من تحرير 115 رهينة اختطفتهم مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الكولونيل هازوكاي أن القوات المسلحة الكونغولية وقوات الجيش الأوغندي شنت عملية مشتركة ضد معاقل القوات الديمقراطية المتحالفة في إقليم إيتوري، وأسفرت عن تحرير عدد من الرهائن من أيدي خاطفيهم في إقليم إيتوري.

من جانبها أكدت منظمة «ميثاق من أجل احترام حقوق الإنسان» غير الحكومية، التي تنشط في منطقة إيرومو، أن الجيشين الكونغولي والأوغندي شنا هجمات قوية على غابة نداليا بهدف طرد الميليشيات.