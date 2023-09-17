انت الان تتابع خبر العراق وايرلندا يبحثان أوضاع الشرق الأوسط وانعكاساتها على العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "التقى وزير خارجية جمهورية إيرلندا ميشيل مارتن، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى مناقشة الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وإنعكاسها على العراق والعالم بأسره، حيث قدم حسين إحاطة للوفد الإيرلندي بشأن الاوضاع السياسية في العراق ودوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي فضلا عن التحديات التي تواجهها المنطقة لا سيما الوضع الراهن في سوريا ومشكلة اللاجئين السوريين والتهديد الذي تشكله عصابات داعش الإرهابية وتأثيراتها على الأمن القومي في العراق وعلى دول العالم بشكل عام، مشيرا الى تطورات الاوضاع في ايران وتركيا وانعكاسها على العراق والى تداعيات الأزمة الأوكرانية وما تبعها من إرتفاع عام بأسعار الوقود ومعدلات التضخم في العالم".



من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيرلندي "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، معرباً عن سعادته بإفتتاح سفارة للعراق في دبلن، مشيداً بدور العراق الفاعل لتحقيق التكامل الإقتصادي في المنطقة والإستقرار الإقليمي".