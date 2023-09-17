انت الان تتابع خبر وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع "القاهرة 24" أن أشرف مصيلحي عانى مع مرض السرطان منذ 3 سنوات، فيما ساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، بحسب ما كشفت زوجته.جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه أشرف مصيلحي يعتبر مسلسل الاختيار الجزء الأول، والذي تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وبدأ أشرف مصيلحي طريقه الفني في السينما المصرية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم "الأبواب المغلقة" إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم فيلم "بونو بونو" مع النجمة نادية الجندي .

وبعد ذلك شارك في عدد كبير من الأفلام منها :"أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18"، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي "رانديفو" عام 2001 و"سحر العيون" عام 2002، وكان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي "تيتو" مع أحمد السقا و"خالتي فرنسا" ، كما شارك في فيلم السفاح مع الفنان هاني سلامة، و فيلم أول مرة تحب يا قلبي، وسيد العطفي".

