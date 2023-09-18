البيت الأبيض: واشنطن ترى مؤشرات محدودة على موافقة الصين لإجراء محادثات عسكرية مشتركة

اشار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الى إن الولايات المتحدة ترى أن ثمة مؤشرات "محدودة" على أن الصين قد تسمح ببعض الاتصالات بين جيشي البلدين خلال 12 ساعة من المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في مالطا مطلع هذا الأسبوع.

وأوضح سوليفان في تصريح له، أن "أثار أيضا خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مخاوف مرتبطة بمساعدة الصين لروسيا وأنشطة بكين الأحدث في مضيق تايوان".