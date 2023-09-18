اشار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الى إن الولايات المتحدة ترى أن ثمة مؤشرات "محدودة" على أن الصين قد تسمح ببعض الاتصالات بين جيشي البلدين خلال 12 ساعة من المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في مالطا مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح سوليفان في تصريح له، أن "أثار أيضا خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مخاوف مرتبطة بمساعدة الصين لروسيا وأنشطة بكين الأحدث في مضيق تايوان".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: واشنطن ترى مؤشرات محدودة على موافقة الصين لإجراء محادثات عسكرية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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