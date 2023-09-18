بدر: السعودية من البداية واضحة في المواصفات الرئيس وهذه المواصفات لم تكن تنطبق على فرنجية

أكد النائب النائب نبيل، أن "السعودية من البداية واضحة في المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية ولم تكن هذه المواصفات تنطبق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
وأشالا بدر، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "ما سمعناه من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بأن الخماسية أصبح لديها قناعة بعدم القدرة على انتخاب مرشح أي طرف".
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