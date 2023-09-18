شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: لست قلقاً بشأن احتمال دخولي السجن وانتخابات 2020 “مزورة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأحد، إنه لا يشعر بالقلق بشأن احتمالية دخوله السجن، مردداً مرة أخرى المزاعم المتعلقة بتزوير الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويواجه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 والذي يتصدر استطلاعات الرأي، 4 لوائح اتهام جنائية منفصلة، و91 تهمة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات.

وقال ترامب، في مقابلة أجراها مع شبكة NBC الإخبارية الأمريكية: “أعتقد أن بناء شخصيتي تم بشكل مختلف بعض الشيء، فالناس تأتي لسؤالي: كيف تفعل ذلك؟ ولكن الحقيقة هي أنني لا أفكر في الأمر حتى (دخول السجن)”، وفقاً لما نقله موقع “أكسيوس” الأمريكي.

وكرَّر ترامب خلال المقابلة مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مُني فيها بالهزيمة.

وقال: “لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها”، مضيفاً أنه اعتمد بشكل كبير على “غرائزه” في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

وعندما سُئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترامب “لأنني لم أحترمها (الآراء)”.

وخصَّ ترامب بالذكر وزير العدل الأميركي السابق وليام بار، الذي أخبره بأنه خسر الانتخابات، باعتباره أحد المحامين الذين لم يتبع نصيحتهم.

وبحسب “رويترز”، قد تؤدي تعليقات ترامب الأحد، إلى تقويض أحد دفاعاته القانونية المحتملة، وهو أنه اعتمد على نصيحة محاميه في مواصلة الطعن في هزيمته.

ورفضت المحاكم الأمريكية عشرات الطعون القانونية المقدمة من حملة ترمب وحلفائه بعد انتخابات نوفمبر 2020.

وبسؤاله عمَّا يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال ترمب إنه يرى “شخصاً يحب الولايات المتحدة”.

وأضاف: “أرى ظلماً هائلاً، وأعتقد أنَّ قلة قليلة من الناس فقط يمكنهم التعامل مع ما تعاملت معه، فعندما كنت أنزل المصعد مع ميلانيا (زوجته)، كنت قيد التحقيق بالفعل، وذلك لأنهم رأوا مدى نجاحي في استطلاعات الرأي، وقد أصبح الأمر أسوأ فأسوأ”.

وتم التقاط الصورة الجنائية لترامب في جورجيا بعد اتهامه بمحاولة تخريب نتائج انتخابات 2020 في الولاية، وتم استخدامها بالفعل ضده في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

واستخدم الرئيس السابق الصورة أيضاً كأداة لحملته الانتخابية، إذ قالت الحملة إنها تمكنت من جمع أكثر من 4 ملايين دولار بعد أيام فقط من نشر الصورة.

وترمب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.