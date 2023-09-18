محاكمة عزل تاريخية تكسب الجمهوريين القوة

تمت تبرئة المدعي العام الجمهوري في ولاية تكساس كين باكستون بالكامل من تهم الفساد في محاكمة عزل تاريخية، وهو حكم مدوٍ يؤكد من جديد قوة اليمين المتشدد للحزب الجمهوري، وأظهرت النتيجة متانة باكستون الدائمة في أكبر ولاية حمراء في أمريكا بعد سنوات من التهم الجنائية والفضائح وعزل أعطى نافذة نادرة للانقسامات بين الجمهوريين على المستوى الوطني مع اقتراب عام 2024.

وقال باكستون في بيان: «الحقيقة لا يمكن دفنها من قبل السياسيين المشوهين أو المتبرعين الأقوياء لهم». ولم يحضر سوى بضع ساعات من المحاكمة التي استمرت أسبوعين ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.

وكانت المحاكمة بمثابة عرض للشهادة الرصينة والمشهد العرضي.

نفي المخالفات

ونفى باكستون ارتكاب أي مخالفات وجادل محاموه بعدم وجود دليل، وحظي باكستون بتأييد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أكد مجددًا دعمه في الأيام الأخيرة من المحاكمة وأشاد بالحكم. ونشر ترمب تغريدة على موقع Truth Social، منصته للتواصل الاجتماعي: «إن انتصار كين باكستون كبير جدًا رائع!!!».

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من عزله الساحق في مجلس النواب في تكساس - حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية قوية - تمت تبرئة باكستون بشكل مقنع من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.