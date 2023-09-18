سبّ الخطيب وشوبير.. القضاء يحسم مصير مرتضى منصور في 3 قضايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها في 3 طلبات ردّ مُقامة من مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - ضد هيئات محاكمته في 3 قضايا سبّ وقذف.

كان مرتضى منصور طلب ردّ المحكمة في قضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإعلامي أحمد شوبير ومحمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان.

كما طلب مرتضى منصور ردّ هيئة محاكمته بتهمة سبّ وقذف هاني العتال عضو نادي الزمالك.

كان المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدَّم ببلاغين للنائب العام في 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.