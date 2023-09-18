الحكم على متهم بـ "التخابر مع ليبيا".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نبيل.

كان النائب العام الأسبق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.