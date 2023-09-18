لهذا السبب يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا الجديد.. نصيحة هامة من عضو لجنة مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال دكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المتحور الجديد لفيروس كورونا غير خطر أعراضه تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف "النادي"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "كلمة أخيرة"، اليوم الأحد أنه بفضل اتباع الإجراءات الاحترازية وحصول المصريين على التطعيم اللازم تم استئناس الكورونا وأصبحت غير خطرة.

ووجه النادي تحذيرات للأسر المصرية مع اقتراب دخول المدارس قائلًا: "الطفل مينفعش يقوم من السرير على طول وينزل يروح المدرسة، ممنوع التغيير المفاجئ في درجة الحرارة عند نزول الطفل إلى المدرسة، النوم مهم للطفل عشان قلة النوم بتوقع مناعة الجسم، تناول الخضار والفاكهة الطازجة مهمة جدا في تقوية المناعة، نأكل ما خرج من الأرض وليس ما مشى على الأرض".

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الطبيعية والتهوية الجيدة للمنازل وغسل اليدين بشكل جيد والحصول على مصل الانفلونزا في نهاية الشهر الجاري حتى بداية أكتوبر المقبل المقبل، من المصل او اللقاح او الصيدليات ولكن يجب التأكد أنه حديث الإنتاج حتى تستمر الفعالية لشتاء 2024، لأن المصل يتم تحضيره من آخر سلسلة كانت منتشرة بالتالي قوته وفعاليته أعلى من أي مصل تاريخه قديم.